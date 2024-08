Vigilia di Inter-Lecce, match valido per la 2a giornata di Serie A 2024/25. Pochi cambi di formazione ma le seconde linee invocano maggiore spazio in questa stagione. Frattesi comanda la truppa, seguito dai nuovi Taremi e Zielinski ma non solo. Bisseck, Asllani, Carlos Augusto sono ormai da considerare titolari a tutti gli effetti, in attesa di Palacios.