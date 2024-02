"Il Monza sta lavorando tanto da diversi anni. Una delle cose più importanti per la società è proprio lo scouting, come dimostra Carlos Augusto ed il suo percorso". È uno dei concetti evidenziati dal direttore sportivo del Monza, Michele Franco, nella chiacchierata con la stampa presente alla presentazione del libro 'La giusta osservazione' di Riccardo Guffanti: "L'apporto degli esterni? Lo scorso anno è sotto gli occhi di tutti l'impatto di Carlos Augusto e Ciurria in fatto di numeri. Quest'anno c'è qualche numero in meno, ma chi è qua sta facendo un buon campionato come tutta la squadra", riporta TMW.

Tra i nomi più gettonati ci sono ovviamente Andrea Colpani e Valentin Carboni, potenziali uomini mercato: "Il Monza fa dello scouting un aspetto importante e alcuni di loro si stanno mettendo in mostra. Colpani, Carboni e Di Gregorio si stanno mettendo in mostra, stanno facendo molto bene, sono giocatori nostri ma al mercato c'è ancora tempo e vedremo più in là".

