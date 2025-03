Interrogato sulla decisione di convocare 24 giocatori invece dei consueti 23, Didier Deschamps ha motivato la sua scelta considerando diversi fattori: "C'è il rischio di squalifiche e c'è anche la situazione legata a Marcus Thuram - che come noto è alle prese con qualche fastidio, come confermato anche da Simone Inzaghi -. Inoltre, volevo che Désiré Doué fosse con noi in questo raduno senza escludere giocatori che erano già presenti in autunno”.

Su Kanté: "Ha un piccolo problema muscolare e ho deciso di non convocarlo. Altri giocatori con meno esperienza potranno avere spazio in queste partite”, ha concluso.