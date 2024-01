La solita esultanza con le clessidre: una sorta di conto alla rovescia per il ritorno in campo di Lautaro Martinez. L'indizio social è chiaro e l'Inter ha assoluto bisogno del Toro. Oggi si è allenato a parte in attesa di rientrare in gruppo domani, nel frattempo ecco la story su Instagram che certifica la fiducia dei tifosi di vederlo all'opera già nel giorno dell'Epifania contro il Verona.