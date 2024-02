Sabato sera l'Inter darà il benvenuto all'anno del Drago. Per festeggiare il Capodanno cinese 2024, infatti, i nerazzurri scenderanno in campo all'Olimpico per sfidare la Roma con la seconda maglia bianca proposta però in edizione limitata con i nomi dei calciatori scritti in caratteri cinesi. Il kit è già disponibile per l'acquisto nello store ufficiale del sito del club.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!