All'esterno di Appiano Gentile, in attesa dei calciatori che oggi sosterranno la seduta di rifinitura in vista della sfida di domani al Milan, tanti tifosi in caccia di foto e autografi, e anche uno striscione esposto per caricare i calciatori: "Onore a voi che lottate con noi giorno per giorno e ci date speranza! Siamo con voi!". In allegato l'immagine scattata dal nostro inviato ad Appiano.