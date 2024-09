"Dopo anni di bocconi amari, non si può non fare un accenno al derby". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’Assemblea Generale di Assimpredil Ance in corso al teatro Lirico di Milano, da milanista parte da questa battuta prima di esprimere una considerazione sul futuro stadio di Milano.

"Prendiamo in considerazione un dato certo: le nostre squadre hanno bisogno di uno stadio nuovo per poter fare un salto di qualità. È evidente – aggiunge Fontana – che tutte le grandi squadre europee hanno a disposizione uno stadio moderno con i vantaggi conseguenti anche da un punto di vista economico. Non entro nel merito delle mie preferenze, l’importante, e lo ribadisco ancora una volta, è che lo stadio venga realizzato", dice Fontana.

