L'ex ct della Nazionale austriaca Franco Foda, intervistato da Sport Bild, si è soffermato a parlare anche di Marko Arnautovic, che nonostante l'età non più verdissima è ancora un punto di riferimento del Team biancorosso: "Quando sono diventato allenatore della nazionale, Marko mi ha detto nella nostra prima conversazione che avrebbe sempre dato il massimo per questa maglia. Non era solo una frase vuota, è stato sempre onesto, molto corretto durante tutto il mio mandato e ha costantemente sostenuto la squadra con la sua energia positiva. Anche Marko Arnautovic si è sviluppato ulteriormente negli ultimi anni. Mangia in modo ancora più consapevole e si comporta in modo altamente professionale, cosa che alla fine gli ha permesso di passare all'Inter. Marko, David Alaba e Marcel Sabitzer sono stati per me giocatori molto importanti. Sono le ancore di cui ogni squadra ha bisogno".

Cosa intende esattamente?

"Spesso ci sono fasi difficili della partita in cui servono giocatori che si prendano responsabilità, siano sempre disponibili a giocare e sostenere i propri compagni. Anche Marko, David e Marcel si sono presi cura intensamente dei giovani giocatori. Hanno spiegato loro i sistemi di gioco, li hanno motivati ​​durante gli allenamenti e li hanno risollevati anche dopo partite brutte".

