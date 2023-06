Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. Il focus speciale di mercato sui giocatori di proprietà dell'Inter mandati in prestito nella stagione conclusa. Da Fabbian e Sensi ad Agoumé, Esposito, Lazaro e Oristanio: facciamo il punto insieme. Di seguito il video Youtube (clicca qui per vedere da app).