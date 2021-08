Fiorentina, Italiano: “Vlahovic? Dipenderà anche da lui, è un mercato strano”

Il tecnico viola però ostenta sicurezza: "In allenamento Dusan ha sempre voglia e fame, è completamente sul pezzo"

Vigilia della partita di Coppa Italia contro il Cosenza segnata inevitabilmente dalle voci di mercato relative a Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ma il tecnico Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, garantisce sulle volontà dell'attaccante serbo: "In allenamento ha voglia e fame, la solita e da questo punto di vista mi ha impressionato. Il mercato è imprevedibile, ma per quello che vedo in allenamento il problema Vlahovic non esiste, lo dimostra in ogni allenamento. Ci tiene, ha voglia ed è un grande trascinatore: è completamente sul pezzo. Questo è anche un mercato strano, ma io mi limito a dire che lui spinge sempre forte. Su Vlahovic non ho mai chiesto garanzie, mi ha sempre impressionato e sapevo di venire ad allenare un giocatore forte. Adesso dipenderà anche dalla volontà del ragazzo, ma ripeto, lo vedo concentrato".