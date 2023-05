Una pugnalata troppo a freddo per essere digerita bene: il colpo ravvicinato di Nico Gonzalez che apre la finale di Coppa Italia apre orizzonti neri per l'Inter, che non fa in tempo ad entrare in partita che si ritrova subito sotto nel punteggio. Un colpo che i nerazzurri accusano pesantemente, al punto che nei primi 20-25 minuti di gioco la squadra di Simone Inzaghi fatica davvero ad esprimere una qualsiasi idea di gioco. Ma dalla sua manica, Inzaghi può sempre estrarre l'asso Lautaro Martinez: bastano dieci minuti al Toro per piazzare due ganci di piombo al volto della difesa viola e ribaltare un primo tempo a due facce, dove però i viola non hanno mai dato l'impressione di voler mollare. Prevedibile un secondo tempo da scintille.

