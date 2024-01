Finito da poco l'incontro informale tenutosi tra Gabriele Gravina, numero uno della FIGC e i club della massima divisione italiana. "È stato un incontro costruttivo" ha commentato l'amministratore delegato area sport dell'Inter, nonché consigliere federale, Giuseppe Marotta, a margine del meeting durato circa tre ore.

All'ordine del giorno c'era la riforma del calcio italiano in vista dell'assemblea straordinaria indetta per modificare lo statuto cancellando il diritto di veto, prevista per l'11 marzo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!