Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. Commentiamo insieme a caldo le parole di Marotta e Inzaghi rilasciate nella conferenza stampa che apre ufficialmente la nuova stagione. Domani al via il ritiro, mentre sono ore cruciali per il calciomercato nerazzurro. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).