"Il momento che mi è rimasto più impresso dei miei anni all’Inter è la prima volta che ho giocato a San Siro, quando ho alzato lo sguardo e ho sentito tutti quei tifosi che ci spingevano è stato bellissimo". Parole e musica di Luis Figo, uno dei protagonisti del Matchday Programme dell'Inter nella giornata che conduce al big match di San Siro contro il Napoli.

Il fuoriclasse portoghese esprime poi un pensiero anche sull'Inter di Inzaghi: "È una squadra gioca un buon calcio, sta facendo un anno molto positivo. Thuram mi ha sorpreso molto per il suo impatto e per quello che ha saputo dare, anche se la vera forza credo sia il gruppo e l’apporto che danno in campo tutti i giocatori della rosa".

