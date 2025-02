Nell'intervista concessa a Rivista Undici, Luis Figo ha ripensato al finale della sua carriera di calciatore, chiusa in bellezza con quattro stagioni all'Inter: "Le emozioni che ho provato da quando sono arrivato qui sono qualcosa di unico, davvero speciale, una conferma del fatto che avessi fatto una scelta giusta a livello professionale - ha raccontato il Pallone d'Oro 2000 -. E poi anche dopo l’addio è rimasto intatto questo rapporto con la società e la gente. E per me è un orgoglio poter tornare qua e sentire sempre l’affetto della gente per quei quattro anni",

Figo, che veniva dal Real Madrid dei Galacticos, anche a Milano ha condiviso lo spogliatoio con diversi campionissimi: "Sono stato fortunato ad avere anche compagni fortissimi, ma i più contenti erano loro che avevano trovato un giocatore di talento come me - ha ricordato il portoghese con il sorriso -. L’Inter ha sempre avuto tanto talento a disposizione, io ho incontrato Zlatan (Ibrahimovic, ndr), Adriano, Verón, Recoba e ne sto dimenticando tanti. Abbiamo avuto un periodo vincente e quello ovviamente aiuta a stare meglio. Aiuta a creare un ambiente migliore: l’Inter era come una famiglia".