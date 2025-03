Vista l'emergenza sugli esterni, due dei quattro giocatori interisti diffidati in Champions League dovranno fare particolare attenzione a non farsi ammonire nella gara di mercoledì contro il Feyenoord, valida per l'andata degli ottavi di finale della competizione. Parliamo di Denzel Dumfries e Benjamin Pavard che, in caso di giallo, salterebbero il ritorno di San Siro di martedì 11 marzo, quando Simone Inzaghi è sicuro di dover fare a meno di Nicola Zalewski, Matteo Darmian e Federico Dimarco, tutti ai box per problemi muscolari. Possibile, invece, il recupero di Carlos Augusto, l'altro 'quinto' acciaccato in casa nerazzurra.

Gli altri due giocatori su cui pende la spada di Damocle della squalifica sono Nicolò Barella e Kristjan Asllani, a cui si aggiunge il tecnico piacentino.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!