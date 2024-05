La festa per il ventesimo Scudetto dell'Inter non accenna a fermarsi. E non solo in Italia, visto che anche in Cina continuano a susseguirsi le iniziative per celebrare il tricolore nerazzurro. Anche personali, come quella che ha portato un sostenitore di Shanghai a pagare per uno spettacolo di luci a tema seconda stella sulla facciata della Citi Group Tower, il grattacielo sede della Citibank Company.

Oggi ,un tifoso dell'@Inter a Shanghai 🇨🇳 ha pagato per uno spettacolo di luci sulla facciata dell' edificio Citi, per celebrare le 6 vittorie consecutive sul Milan più 🛡️⭐ https://t.co/k4HUIiNkqk pic.twitter.com/9cQw9ZOf7N — InteristaC1961 (@C1961Interista) May 12, 2024