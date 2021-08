Festa (Il Sole 24 Ore): “Suning accetterà la prima offerta congrua”

Il giornalista esperto di economia sportiva fa il punto sulla situazione societaria dell'Inter in un post social

L'esperto di economia e sport de Il Sole 24 Ore, Carlo Festa, ha fatto chiarezza in un post su quello che potrebbe succedere alle due proprietà di Inter e Milan, entrambe in vendita: "Inter e Milan sono entrambi potenzialmente in vendita. Suning acceterà la prima offerta congrua. Elliott si avvicina alla fine dell'orizzonte temporale del suo investimento. Gli investitori potranno scegliere tra due squadre di Milano".