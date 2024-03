Con Inter e Milan "ci sentiamo" e le loro linee guida sul restyling di San Siro "sono in arrivo, è questione di giorni". Lo ha detto il direttore generale di WeBuild, Massimo Ferrari, raggiunto a margine della tavola rotonda 'Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi – L’esperienza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026' in corso a Milano ed organizzata da ADVANT Nctm.

Come Webuild, ha aggiunto Ferrari, "stiamo lavorando" per la consegna dello studio di fattibilità che avrà "come tempistica tre mesi" mentre, per quanto concerne i costi operativi "ci sono solo delle ipotesi, devono essere quantificati tempi e costi". La chiosa dell'intervento di Ferrari raccolto da Calcio e Finanza è ancora sulle due squadre: con "Inter e Milan ci sentiamo" e da parte loro c'è "assolutamente" disponibilità.

