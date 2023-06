Giornata febbrile in casa Fenerbahçe per Edin Dzeko: secondo quanto riportato dal quotidiano turco Sabah, la dirigenza del club gialloblu terrà quest'oggi un nuovo incontro interno per portare avanti la trattativa per l'arrivo in riva al Bosforo dell'attaccante bosniaco, dopo che l'agente del giocatore Alessandro Lucci ha raggiunto nelle scorse ore la Turchia. Quello di Dzeko, però, non è il solo nome che il Fener punta della Serie A: secondo Sporx.com, c'è anche una pista che porta al portiere della Juventus Mattia Perin.

