Finisce in parità il primo derby di Milano femminile giocato nella cornice di San Siro. Davanti a 2mila spettatori circa, Inter e Milan si spartiscono la posta in palio pareggiando 1-1, con un gol per tempo. Vanno in vantaggio le nerazzurre al 45' con Elisa Bartoli, rispondono le rossonere con Nadia Nadim al 51'

