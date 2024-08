Un pre-campionato ricco di buoni spunti sta mettendo in luce Alessandro Fontanarosa, difensore classe 2003 rientrato all'Inter dopo il prestito di Cosenza. Per lui la dirigenza ha in mente un nuovo prestito in Serie B, al fine di continuare il percorso di crescita.

Secondo quanto appurato da FcInterNews.it negli ultimi giorni il Brescia si è fatto avanti concretamente e potrebbe essere una buona soluzione per il canterano nerazzurro.

