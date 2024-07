Una possibile eventuale chiave di volta nell’affare Cabal-Inter potrebbe essere, come già noto, l’inserimento da parte dei nerazzurri di Issiaka Kamate, giovane esterno offensivo, classe 2004, che ha fatto davvero benissimo con la Primavera di Chivu. Secondo quanto constatato da FcInterNews il club di Viale della Liberazione valuta il cartellino del ragazzo circa 3-4 milioni di euro. Troppi probabilmente per il Verona, che chiaramente punta a massimizzare l’introito economico per l’eventuale cessione del colombiano (il cui cartellino è stimato sui 10 milioni). Ecco quindi che si potrebbe arrivare ad una cessione definitiva di Kamate (formula tra l’altro maggiormente gradita anche all’entourage dell’atleta rispetto ad un prestito) con una cospicua percentuale sulla futura rivendita del giocatore (addirittura anche il 50%, per un’operazione sostanzialmente ancora più a lungo termine e - lato Inter - un incasso minore immediato e un possibile guadagno maggiorato nel futuro).

E a proposito del ragazzo, Issiaka è lusingato dell’interesse di una squadra di Serie A. E sarebbe quindi felice di mettersi in mostra iniziando l’avventura nel calcio professionistico, anche se al momento deve comunque ancora essere discusso l’accordo salariale con i veneti (particolare importante, ma sul quale non ci dovrebbero essere problemi tra le parti viste tutte le premesse). Tutto comunque sarà più chiaro quando l’Inter proverà ad affondare il colpo per l’ex Atletico Nacional.