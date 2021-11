Verso Inter-Spezia, quattro Primavera aggregati all’allenamento di Inzaghi

Per la gara contro lo Spezia potrebbe esserci spazio per uno di loro tra i convocati

Ritrovati i cileni Sanchez e Vidal, tornati oggi in gruppo, dovrà fare ancora a meno di Stefan De Vrij Simone Inzaghi che, vista l'emergenza in difesa, ha accolto in squadra i ragazzi della Primavera Matjaz, Casadei, Moretti e Cortinovis. I nerazzurrini di Cristian Chivu, come già accaduto altre volte in passato, nella giornata di oggi si sono aggregati al gruppo della prima squadra su richiesta di mister Inzaghi che in vista dello Spezia potrebbe convocare uno dei canterani sopraccitati.