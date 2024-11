Buone notizie da Appiano Gentile. Ovviamente chi ha giocato ieri, oggi ha fatto scarico ma, come appurato da FcInterNews.it, tutti gli altri giocatori della rosa nerazzurra hanno lavorato in gruppo, tranne Carlos Augusto, col brasiliano a parte. Questo significa allenamento completo per Kristjan Asllani, che quindi dovrebbe poter rientrare tra i convocati per la partita di mercoledì.

