Domenica libera, ma non per tutti. Simone Inzaghi – secondo quanto appreso da FcInterNews – concederà domani il day off a quasi tutti i suoi ragazzi. Ventiquattro ore libere quindi dopo l’amichevole di questa sera col Las Palmas per gran parte del gruppo nerazzurro, ma non per la totalità della rosa. Si dovranno infatti presentare ad Appiano Gentile i cinque italiani reduci dall’Europeo (Darmian, Barella, Frattesi, Dimarco e Bastoni, che stasera dovrebbero scendere in campo per una ventina di minuti) più Acerbi. Sarà presente, se sfebbrato, anche Marko Arnautovic.

