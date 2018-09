Tra maggio e giugno è stato forte l’interessamento dell’Inter per Musa Barrow, attaccante classe 1998 vincolato all’Atalanta fino al giugno del 2020 (con un’opzione fino al 2021). Le performance del gambiano nella scorsa stagione avevano acceso l’interesse degli scout nerazzurri, tanto è vero che nei discorsi tra le due società era entrato prepotentemente il suo nome. Poi, con il passare delle settimane, l’interesse è un po’ venuto meno, ma il motivo non è di carattere tecnico-tattico: secondo quanto risulta a FcInterNews.it, infatti, l’Inter non ha poi dato seguito all’interessamento di fine stagione per due ragioni. Il primo riguarda la valutazione che il club bergamasco faceva del giocatore, ritenuta al momento eccessiva dal club milanese; in secondo luogo l’Atalanta, così come poi è effettivamente successo, voleva che il ragazzo restasse a Bergamo ancora per una stagione, per completare il suo percorso di crescita.

Sul giocatore, comunque, non c’era solo l’Inter: in Italia era forte l’interessamento della Roma, più svariati club esteri. Ad ogni modo, la corsa, secondo quanto raccolto, è solo rimandata: Musa sarà tenuto sotto osservazione anche nel corso di questa annata e non è detto che i discorsi con l’Atalanta non si possano riaprire a giugno prossimo.

