FcIN – Baccin, summit con Pepe: sul piatto alcuni giovani

Riunione di oltre un'ora in sede tra i due: possibili innesti la prossima stagione nella Primavera di Chivu

Con la dirigenza ad Appiano Gentile, tocca a Steven Zhang e a Dario Baccin lavorare in sede in Viale della Liberazione. A tal proposito il vice Direttore Sportivo nerazzurro, in una riunione di oltre un’ora ha discusso con Simone Pepe, ex centrocampista di Lazio e Juventus, oggi procuratore, di alcuni giovani assistiti dall’ex Nazionale. Possibile quindi che nella prossima stagione alcuni under della scuderia di Pepe possano far parte della Primavera di Cristian Chivu.