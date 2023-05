Dopo il triplice fischio di Inter-Sassuolo, Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, si presenta ai microfoni di DAZN per analizzare a caldo la vittoria sul Sassuolo a pochi giorni dal secondo Euroderby di Champions League dopo un simpatico siparietto con Parolo sul centrocampo dell'Inter: "Parolo è un ragazzo che ci ha aiutato tanto alla Lazio, lo saluto con piacere. I centrocampisti nostri sono fondamentali, oggi anche Gagliardini ha fatto prendere fiato a chi ha giocato tanto. Tutti hanno caratteristiche diverse, ma io sono rimasto molto sorpreso da Mkhitaryan".

Quando ha perso la voce Inzaghi? Colpa del Sassuolo?

"Il Sassuolo è una squadra forte, ci è capitata dopo la Champions e il derby, con tante energie spese. Abbiamo avuto delle difficoltà perché è una squadra che ci allunga, in alcuni episodi siamo stati fortunati ma poi l'abbiamo sistamata. Sul 3-0 c'è stato un calo più fisico che mentale, trovare gli equilibri non è facile in queste situazioni. La analizzeremo. Simone soffre in queste cose e ha avuto questo calo di voce".

È stata difficile la gestione dei momenti di difficoltà e delle critiche?

"Nelle nostre riunioni cercavamo il filo conduttore perché 11 ko non sono da Inter, ma poi ci dicevamo che stavamo lottando su tutti i fronti e ci siamo detti chiaramente che dovevamo puntare sul posto Champions, che poi è stato il volano per gli altri risultati. Non abbiamo ancora fatto niente, ora dobbiamo giocare le partite decisive e coronare il sogno di andare avanti in Champions".

La condizione fisica è migliorata, ma quale è stata la molla dal punto di vista mentale?

"Ci tengo a dire una cosa: lo spogliatoio è tanto unito. Quello che ha dato fastidio è che si è parlato di uno scollamento tra squadra, staff e dirigenti, che invece ci sono stati vicini. E per quanto riguarda la squadra anche in settimana non mancavano i messaggi, infatti è ripartita da una grande voglia di testa e lo sta dimostrando. Serviva riaccendere la scintilla. Nella prima parte ci sono mancati gli attaccanti ma ora stiamo sistemando anche questo".

Cosa non deve sbagliare l'Inter martedì?

"Prepareremo la partita come all'andata, consapevoli che c'è un vantaggio ma che il calcio è strano e non permette di distrarti. Sappiamo che la squadra capisce l'importanza ma anche che Milan cercherà l'impossibile per recuperare. Partiamo da una buona situazione, ma noi dobbiamo essere compatti e recuperare energie".

Quanto sarebbe stato importante avere Lukaku così tutto l'anno?

"Come ho già detto sono mancati i numeri e le rotazioni, in una certa fase abbiamo dovuto spremere Dzeko e Lautaro. Ora ci sono tutti e quattro, segnano, giocano e li facciamo rifiatare. Ci è mancato Lukaku così come Brozovic, ma manca anche Skriniar da tantissimo tempo".

