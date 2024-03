Intervistato dall'edizione bolognese de La Repubblica, Gianfelice Facchetti si pronuncia sulla supersfida di sabato tra Bologna e Inter: "Sarà la partita tra i due allenatori del momento, quelli che nell’ultimo anno e mezzo hanno fatto coincidere la loro crescita con quella della squadra. Oggi vantano il miglior calcio della serie A. Quanto al Bologna, non c’è gruppo più difficile da affrontare in questo momento".

Facchetti dedica poi un'ampia riflessione al tecnico rossoblu Thiago Motta: "Stupito? No, perché ricordo bene l’Inter in cui giocava. Un gruppo pieno di figure carismatiche. Quando vinci a quei livelli, del resto, non ti puoi aggrappare a un solo leader. Solo nel centrocampo del Triplete ce n’erano almeno due: l’altro era Esteban Cambiasso. Motta lo seguo da quando guidava lo Spezia. Per ragioni teatrali avevo fatto un lavoro sulla squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia che vinse il titolo del 1943-44, mai entrato negli annali perché era un campionato di guerra. Le vittorie di Thiago contro le grandi mi impressionarono. Non erano exploit casuali, ma conseguenza di un certo modo di fare calcio".