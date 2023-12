Giovanni Fabbian ha vinto il titolo di miglior giovane della Serie B al Gran Galà dell'Assocalciatori. Al sito dell'AIC racconta le sue sensazioni. "Essere qui è una grande emozione, tutti questi campioni saranno uno stimolo per fare sempre meglio e il premio lo considero come un punto di partenza. Certo, daà molta soddisfazione sapere che sono stato votato da tanti miei colleghi, un motivo d'orgoglio in più".

Dell'Inter racconta di aver passato "cinque anni bellissimi molti dei quali sotto la guida di mister Chivu, culminati con la conquista dello scudetto Primavera". Quindi il primo e finora unico anno in B. "L'istinto del gol l'ho coltivato anno dopo anno cercando di migliorarmi sempre. Certo che tante reti nel mio primo campionato di B non me le aspettavo".

Sottolinea il primo gol in A come "una gioia indescrivibile" e rende merito a Filippo Inzaghi per il lavoro fatto con la Reggina. "A lui devo tantissimo, l'anno scorso mi ha insegnato molto, lo sento spesso anche da quando sono arrivato a Bologna, la scorsa estate, mi ha scritto immediatamente per incitarmi a fare bene". Ora Thiago Motta. "Ho un ottimo rapporto con lui, ci insegna tantissimo ed è molto esigente. Con lui posso migliorare tanti aspetti del mio gioco. Con lui posso migliorare tanti aspetti del mio gioco. Bologna in Europa? Pensiamo sempre e solo alla partita successiva, l'unico modo per fare sempre bene".