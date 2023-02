Nel comunicare il riconoscimento assegnato a Giovanni Fabbian, eletto giocatore del mese di gennaio, l'AIC sottolinea come il centrocampista della Reggina di scuola Inter, che in classifica ha preceduto Enrico Alfonso della Spal, Antonio Palumbo della Ternana e Nicola Valente del Palermo, sia " un giocatore che ruba l’occhio. Un centrocampista box-to-box costantemente proiettato in avanti, capace già di giocare a un’intensità a tratti fuori scala per la categoria. A gennaio ha ribaltato quasi da solo la partita contro la Ternana, in cui la Reggina era andata in svantaggio nella prima mezz’ora.

Ha segnato due gol sporchi in area di rigore. Pochi centrocampisti in Serie B hanno i suoi tempi e i suoi istinti quando si tratta di inserirsi in area di rigore. Prima di gennaio aveva segnato comunque 5 gol, e di questi 4 sono arrivati con dei colpi di testa, il fondamentale in cui per ora è spiccato di più. In estate tornerà all'Inter, nella squadra con cui ha vinto lo Scudetto primavera lo scorso anno, e ha tutte le caratteristiche per restare senza andare in prestito"..