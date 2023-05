Inter-Milan, il ritorno della semifinale di Champions League, è alle porte. E San Siro sarà ovviamente sold-out. Il club nerazzurro rende note tutte le info utili per i tifosi che domani sera saranno prsenti allo stadio, precisando che, "proprio in virtù dell'eccezionalità dell'evento e della massiccia affluenza, i cancelli di San Siro apriranno alle 18:00, tre ore prima del calcio d'inizio.

L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo, per completare le procedure di controllo all'ingresso - si legge -. Le biglietterie resteranno aperte solo per le operazioni di assistenza: San Siro è tutto esaurito e non sono in vendita altri biglietti. FC Internazionale Milano ricorda che il divieto di cambio del nominativo dell’utilizzatore dei biglietti, acquistati dopo la fase di conferma posto, è stato deciso per contrastare eventuali fenomeni speculativi. I controlli ai Gate di ingresso, saranno particolarmente accurati. L'utilizzo fraudolento dei biglietti verrà punito con la massima severità consentita dalla Legge.

Come sempre accade nel derby, il secondo anello blu sarà riservato ai tifosi ospiti, il cui ingresso dedicato sarà il numero 13. Per l'accesso allo stadio, dunque, questi saranno gli ingressi obbligati.

ingresso 2: obbligatorio per il terzo verde

ingresso 3 obbligatorio per il secondo verde

ingresso 13 obbligatorio per i tifosi Milan secondo anello blu

tutti gli altri ingressi sono consigliati ma non obbligatori: è fortemente consigliato l’ingresso 14 per i possessori di biglietto di primo blu e terzo blu

in tutti gli ingressi consigliati ma non obbligatori, in caso di coda, sarà possibile spostarsi a un altro ingresso meno congestionato.

È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. L'utilizzo delle mascherine FFP2 è raccomandato, come è consigliato evitare assembramenti e igienizzarsi spesso le mani. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto. Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta".

