Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell'Inter Primavera, questa serà andrà alla caccia dei quarti di finale del Mondiale di categoria con la Nazionale italiana Under 20, con la speranza di aiutare i compagni nell'impresa mettendo a referto il primo gol nella competizione: "È ovvio che segnare mi farebbe molto piacere - ha ammesso il bomber dei nerazzurrini in esclusiva a Calciomercato.com -. Soprattutto se servisse a passare il turno. Tuttavia penso che sia giusto fare il meglio per la squadra prima di tutto ed è ciò che sto facendo, poi se arrivasse anche il gol sarebbe tutto più bello. Sono un attaccante, non posso non cercarlo".

Dove può arrivare questa Italia?

“Per scaramanzia non voglio dire niente di certo (ride ndr.) però posso dire che questa Italia è forte e non teme nessuno. Poi vedremo il campo cosa dirà".

Potrebbe essere un'estate lunghissima per te, sei pronto a giocare anche l'Europeo Under 21?

"Ovviamente può succedere di tutto e ancora non so se ci sarò o meno con l'Under 19 a Malta per l'Europeo, ma sicuramente mi piacerebbe esserci. Vediamo come va questo Mondiale e po sarò pronto e se arriverà la convocazione risponderò presente".

C'è un giocatore a cui ti ispiri?

"Tra noi tre fratelli forse io sono un po' il meno tecnico, ma sono sicuramente il più attaccante, sono più fisico e cerco di essere un punto di riferimento offensivo. Se ti devo dire gli attaccanti a cui mi ispiro ti dico i 9 classici alla Luca Toni. Se penso a quelli di oggi, però sono ovviamente di un livello lontano da me, dico Lewandowski che mi piace molto, ma anche a Edin Dzeko con cui mi sono allenato con l'Inter, penso che per caratteristiche possa somigliare a loro".

In stagione hai più volte assaggiato il campo di allenamento con l'Inter dei grandi di Inzaghi. Che emozione è stata per te? La Championd la vince l'Inter?

"Sicuramente andare ad Appiano Gentile anche solo per un allenamento con l'Inter dei grandi è stata una grande emozione. Questo perché vedi finalmente quello che guardavi in televisione fin da bambino e riesci a viverlo con i tuoi occhi dal vivo. È stato bellissimo. La Champions... come prima, non farmi rispondere (ride ndr.)".

Qual è il tuo sogno per il tuo futuro?

"Il mio sogno è ovviamente quello di arrivare a giocare in Serie A e poi... beh vestire la maglia della nazionale maggiore".

