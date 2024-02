Nel corso dell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter in questa stagione in prestito alla Samp, ha tessuto le lodi di Lautaro Martinez, suo ex compagno di squadra in nerazzurro: "Per me è l'attaccante più forte al mondo - dice senza esitazioni Seba -. Ha un primo controllo e una forza nelle gambe invidiabili da tutti. Lo metto a occhi chiusi al primo posto della top 3 mondiale, poi c'è bisogno di aver rispetto di altri attaccanti tipo Haaland e Lewandowski".

In seguito, il centravanti blucerchiato parla di un ex interista, l'amico Romelu Lukaku: "Se lo sento ancora? Lui cambia spesso numero, ci sentiamo su Instagram quando riesce a rispondermi tra i tanti messaggi che gli arrivano. Voleva migliorare il controllo di palla, era ossessionato da questa cosa. Aveva fatto prendere uno sparapalloni che mettevamo a centrocampo, poi lui si esercitava a stoppare la palla. Una cosa difficile per Sanchez e Lautaro, immagina per lui... Dopo ogni allenamento dovevamo calciare in porta, non ho mai visto un attaccante tirare così forte con l'interno come fa lui".

Conte.

"Il miglior allenatore del mondo insieme a Guardiola. Quando il difensore portava la palla, gli attaccanti sapevano già come muoversi. Se la toccavano di suola, cambiava il movimento codificato e l’attaccante sapeva dove andare. Conosceva tutto degli avversari, anche quelli che avremmo affrontato diverse giornate dopo.

Inzaghi.

"Un bravissimo allenatore. Mi disse: 'Uno come te non può segnare 4 gol in Serie B'. Dumfries mi ha preso in giro per diversi mesi, mi scriveva sempre su WhatsApp: ‘Non puoi avere solo 4 gol!’. Ora gliel’ho scritto: ‘Guarda sono già a 5’”.

Esperienza all'Inter

"Avevo l'incoscienza del momento, di allenarmi con Lautaro, Lukaku e Sanchez. L’incoscienza mi ha aiutato ad andare in campo senza aver paura e senza che le gambe mi tremassero. Ma mi ha anche svantaggiato per non sfruttare al 1000% l’allenarmi con quei campioni e imparare ancora di più, nonostante abbia imparato tanto".

Premio MVP di dicembre

"Sicuramente un mese che mi porta fortuna fin dall’inizio, quando ho segnato il primo gol in Serie A. Stavolta sono riuscito a essere decisivo con la Sampdoria” I MIEI FRATELLI - “Parliamo ogni giorno di calcio, tutto il giorno. Da bambini eravamo patiti di calciomercato. Ci guardiamo di tutto, dalla C alla Coppa d’Africa".

