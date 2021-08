Esposito: “Il gol con l’Inter al Genoa un sogno realizzato. Vorrei l’azzurro”

L'attaccante di scuola Inter: "Mi ispiro molto a Quaresma, anche se il mio idolo è Francesco Totti"

Sebastiano Esposito, attaccante del Basilea in prestito dall'Inter, si racconta ai microfoni del quotidiano elvetico Blick. Raccontando di sé, del legame con la famiglia e coi fratelli insieme ai quali ha iniziato a prendere confidenza col pallone: "Avevamo un piccolo campo da calcio davanti casa, dove andavamo tutti i giorni. Giocavamo solo con i calzini, è stato fantastico". Seba racconta anche il momento a suo dire più bello sin qui della sua carriera: "Il gol segnato al Genoa con la maglia dell'Inter, un sogno che si è avverato. Emozioni indescrivibili", spiega il ragazzo di Castellammare di Stabia che ora ha come desiderio "quello di arrivare in Nazionale e magari vincere il Mondiale".