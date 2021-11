ESPN – Inter, fari puntati sulla Mls: nel mirino ora c’è Julian Araujo

Sui taccuini nerazzurri è finito il nome del terzino destro classe 2001 dei Los Angeles Gaòaxy

La Mls continua a essere terreno di sondaggi per l'Inter. Oltre a Ricardo Pepi, sul quale però si è inserito anche il Milan, la formazione nerazzurra ha messo gli occhi su un altro talento del soccer made in Usa: secondo ESPN, infatti, sui taccuini degli uomini mercato interisti c'è ora il nome di Julian Araujo, terzino dei Los Angeles Galaxy. Al momento, però, non è iniziata una vera e propria trattativa.