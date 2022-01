Eriksen: “Un peccato non poter più giocare all’Inter, ho amato il mio periodo lì”

L'ex Tottenham: "Voglio essere di nuovo un giocatore, spero succeda presto"

"In ambulanza ho pensato: 'tienimi gli scarpini. È finita. Non gioco più a calcio'. Ho detto la stessa cosa alla mia fidanzata, Sabrina: 'non gioco più, non ci credo'". Nell'intervista intima rilasciata a DR, Christian Eriksen ha ricordato gli attimi successivi al suo risveglio dopo il malore accusato al Parken di Copenaghen lo scorso 12 giugno.