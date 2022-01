Eriksen si allena con lo Jong Ajax: “Voglio tornare al top il prima possibile”

Il danese in campo per ritrovare la forma fisica a sei mesi dall'operazione al cuore

"Le leggende sono sempre benvenute" . Con questo messaggio su Twitter, l'Ajax ha confermato che Christian Eriksen si allenerà questa settimana con la squadra che milita nella Eerste Divisie. Il nazionale danese, che sarebbe a un passo dal trasferimento in Premier League al Brentford , sta lavorando per ritrovare il livello di forma fisica necessario per giocare ad alti livelli a sei mesi dalla delicata operazione al cuore resasi necessaria per il malore accusato lo scorso 12 giugno.

"Sono molto felice di essere qui - ha confessato l'ex Inter ai canali ufficiali del club olandese -. All'Ajax conosco le persone, è come tornare a casa perché sono stato qui per tanto tempo. Tutte le strutture sono disponibili qui e con lo Jong Ajax posso allenarmi ad alto livello in gruppo. Questo è la base perfetta per me in questo momento. Voglio tornare al top il prima possibile, in modo che quando troverò un nuovo club posso fare bene velocemente".