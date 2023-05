Annunciato come probabile titolare nell'euroderby contro il Milan, Hakan Calhanoglu dovrà affrontare un ambiente a dir poco ostile stasera, a San Siro, nella casa di quel club che ha lasciato per approdare sulla sponda del Naviglio interista: "Penso che Hakan sia in grado di superare questo tipo di pressione - ha assicurato Abdullah Ercan, suo ex allenatore nell'U-17 turca, a Gazzetta.it -. Il mio consiglio è di concentrarsi solo sul campo, come fa sempre. Così facendo, non ci saranno problemi. Sono convinto del fatto che ha superato il problema che aveva con i tifosi del Milan e lo ha trasformato in energia positiva".

Ercan non ha dubbi sulle qualità di Calha, tanto da vedere in lui le caratteristiche che appartengono a un giocatore che nel 2018 ha vinto il Pallone d'Oro: "

"Penso sia tra i primi dieci centrocampisti d'Europa. Il suo gioco è migliorato molto, a centrocampo può giocare ovunque: io lo schieravo soprattutto mezzala e trequartista, ma sta crescendo tantissimo anche da regista. Tiene benissimo la posizione e ha una grande visione di gioco. Non vorrei fare un paragone azzardato, ma lo vedo alla Modric in futuro".