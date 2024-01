Ospite del 56esimo episodio di 'Croquetas' su DAZN, Enzo Raiola, agente e cugino del defunto Mino, storico procuratore di vari gioielli del calcio italiano e mondiale, ha parlato di vari argomenti e di alcuni assistiti della scuderia Raiola, tra cui Andrea Pinamonti, ex attaccante dell'Inter, oggi al Sassuolo. "È uno di quei calciatori sottovalutati" ha detto il procuratore di Donnarumma, Balotelli e gli altri.

Raiola poi aggiunge un dato a sostegno della sua tesi:

"Se guardiamo le statistiche, tra quelli nati nel 1999, è quello che ha fatto più gol in Serie A. Di lui però non si parla mai. E la cosa bella è che Andrea ha sempre giocato in società che hanno finito il campionato al di sotto del decimo posto e, nonostante ciò, è tra i più prolifici in Serie A".

