Vigilia di campionato per l'Empoli, impegnato domani contro l'Udinese. Nel corso della consueta conferenza stampa, Paolo Zanetti, tecnico dei toscani, è tornato su Martin Satriano e sulla fiducia nei confronti del ragazzo uruguayano arrivato dall'Inter: "Ce l'ho sempre avuta. Per me è un giocatore importante, che ha tutto per diventare grande. Al di là del gol incarna lo spirito battagliero che ci serve. Anche per lui vale il discorso degli altri, scelgo chi è più funzionale e chi sta meglio. Spero anche che segni Francesco Caputo, gli serve, il gol ce l'ha nel sangue ed è incazzato come una biscia perché non sta segnando".