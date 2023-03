Dopo diversi mesi di digiuno, Martin Satriano è tornato al gol quest'oggi nel match di Monza; ma la rete del ragazzo uruguayano non è bastata all'Empoli per evitare il ko all'U-Power Stadium. Paolo Zanetti, tecnico dei toscani, si è comunque detto felice della marcatura del giocatore di proprietà dell'Inter: "Per Satriano è un segnale importante, ma anche per noi perché per vincere le partite servono i gol degli attaccanti. Ha vissuto un periodo non facile, gioca sempre e non segnava da tanto. Però mentalmente è stato bravo, ha sempre messo la prestazione al primo posto. Ha lanciato un segnale: con il lavoro si ottengono i risultati. Comunque ho visto un buon Empoli, qui a Monza non era facile. L'avversario è importante, qui hanno perso anche squadre importanti".