Serve un grande secondo tempo di Romelu Lukaku all'Inter per superare l'ostacolo Empoli al Castellani, nel lunch match di Serie A. Schierata con ampio turn over da Simone Inzgahi, la squadra nerazzurra fa enorme fatica per tutti i primi 45 minuti, creando poco dalle parti di Samuele Perisan ed esaltando la compattezza difensiva dei padroni di casa. Le opportunità o presunte tali si contano sulla punta delle dita, anche a causa di ritmi troppo blandi e della scarsa vena del centrocampo, soprattutto di Marcelo Brozovic.

Nel secondo tempo però Big Rom trova il destro perfetto e sblocca lo 0-0, dando così il la a un'altra partita in cui l'Inter torna a essere efficace nella metà campo avversaria e l'Empoli prova senza troppa fortuna ad alzare il baricentro. In una delle numerose ripartenze, arriva poi il raddoppio dello stesso Lukaku, innescato da Hakan Calhanoglu e bravissimo, dopo un doppio passo, a sganciare un sinistro nell'angolo lontano, come ai bei tempi. Non pago, il belga serve poi il neo entrato Lautaro Martinez che, anche lui con il sinistro, fissa il risultato sullo 0-3. Ed è proprio da questo secondo tempo che Inzaghi e i suoi dovranno ripartire per continuare la rincorsa in campionato e provare, mercoledì, a guadagnarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia contro la Juventus.