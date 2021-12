Eder: “Felice per Candreva, vedendolo all’Inter sapevo che poteva dare tanto”

L'attaccante brasiliano: "L'età non conta, è un dettaglio per chi si allena come lui"

Eder segue con attenzione le vicende della Sampdoria, suo ex squadra, anche dal Brasile, a migliaia di chilometri di distanza da quella Genova che domani accenderà i riflettori sul derby della Lanterna. In particolare, l'attaccante brasiliano del San Paolo ha voluto fare i complimenti pubblici a un suo ex compagno: "Voglio anzitutto dire al mio amico Antonio (Candreva, ndr) che sono molto felice per lui, mi ricordo gli anni insieme all'Inter e io allenandomi e giocando con lui sapevo che è uno che può dire ancora tantissimo nel mondo del calcio. L'età non conta, è un dettaglio per chi si allena come lui. Vale anche per me eh, siamo quasi della stessa leva", le sue parole al Secolo XIX.