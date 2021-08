Dzeko si sblocca definitivamente. A breve l’ufficialità dell’Inter

L'attaccante bosniaco avrebbe rinunciato a metà della mensilità di luglio per superare l'empasse

In attesa di veder scendere in campo l'Inter contro la Dinamo Kiev nell'amichevole di questo pomeriggio a Monza per l'ultima amichevole prima del fischio d'inizio della nuova stagione, la squadra di Simone Inzaghi si prepara anche a ufficializzare il nuovo acquisto Edin Dzeko. L'affare si sarebbe sbloccato, dopo lo stallo delle scorse ore dovuto alle questioni legate alla mensilità di luglio che il giocatore deve ancora percepire dalla Roma e alla cui metà avrebbe rinunciato per sbloccare il trasferimento. A breve l'arrivo dell'attaccante bosniaco verrà ufficializzato dal club nerazzurro.