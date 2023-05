Come ci si sente dopo il 2-0 ottenuto nel primo dei due euroderby contro il Milan? Edin Dzeko risponde ai microfoni di BT Sport: "Ci si sente molto bene, specie perché è un derby, sulla carta giocavamo in trasferta e quindi è un grande risultato per noi". Dopo il ritorno al gol contro il Verona, un altro centro per il bosniaco. "A volte capitano questi momenti, diciamo difficili, quando la palla non vuole entrare, ma la pazienza e il lavoro pagano sempre. Sono rimasto calmo, sapendo che i gol sarebbero arrivati come sempre, e contro il Milan è stata una conferma".

Pensando già alla finale di Istanbul, l'Inter rischia di giocare il ritorno contro il Milan con un eccesso di fiducia? "No, non credo. Siamo una squadra esperta, sappiamo cosa abbiamo fatto, abbiamo ottenuto un grande risultato in vista della seconda partita, ma ancora non è finita. In Champions League, solo le grandi squadre arrivano alle semifinali, quindi dobbiamo rimanere attenti e concentrati anche nel ritorno. Abbiamo un buon vantaggio, ma non c'è niente di concluso. Dovremo essere ancora più concentrati nella seconda sfida. La chiave per il match di ritorno? Non pensare a quello d'andata. Sappiamo di avere un buon vantaggio, ma il Milan giocherà in trasferta solo sulla carta e quindi sarà una partita casalinga pure per loro, sebbene con meno tifosi. Dobbiamo stare attenti, perché rimangono una buona squadra, ma se giochiamo come all'andata siamo sulla buona strada".