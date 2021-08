Dzeko: “Non vedo l’ora di rigiocare la Champions, speriamo in un buon sorteggio”

"Sicuramente la prima fascia è una cosa importante, vogliamo passare il turno", ha detto Dzeko.

Intervistato da Inter TV, il neo attaccante dell’Inter Edin Dzeko esprime tutta la propria gioia per la possibilità di tornare a giocare in Champions League, stavolta con la maglia nerazzurra: “Sicuramente la prima fascia è una cosa importante, vedevo l’Inter negli ultimi anni che con la qualità che aveva poteva passare il turno. Questo è uno dei nostri obiettivi, speriamo in un sorteggio buono per noi anche se non è mai facile, Affrontiamo sempre squadre difficili, io non vedo l’ora di rigiocare in Champions perché negli ultimi anni con la Roma non l’ho fatto”.