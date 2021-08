Sky – Dzeko arriva gratis: bonus alla Roma con qualificazione in Champions

Si tratta del primo rinforzo in attacco per Inzaghi dopo la partenza di Lukaku

Si attende solo l'ufficialità, ma Edin Dzeko è ormai un nuovo giocatore dell'Inter. Il centravanti bosniaco oggi è sbarcato a Milano per le visite mediche di rito e per firmare il suo nuovo contratto con il club nerazzurro, per Simone Inzaghi si tratta del primo rinforzo in attacco dopo la partenza di Lukaku.