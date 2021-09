Dzeko: “Gara da non perdere mai, brucia. Avremmo meritato molto di più”

Il bosniaco amaro dopo il ko col Real: "Grande partita, il pareggio ci poteva stare"

E' un Edin Dzeko amareggiato quello che si è presentato ieri sera, dopo Inter-Real 0-1, ai microfoni di Mediaset Infinity: "Penso che abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa, il Real ha fatto vedere di essere una squadra forte, però questa gara non si doveva perdere mai. Abbiamo avuto tante occasioni, Courtois è stato bravo, ma sicuramente anche noi siamo stati meno bravi in certe circostanze. Poi, ovviamente, se non segni, non puoi vincere. Un pareggio ci poteva stare, la sconfitta brucia perché abbiamo fatto una grande partita, contro un grande avversario. Avremmo meritato molto, molto di più".